“Vedo Lilla”, a Messina una tavola rotonda sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione

In occasione della Giornata del Fiocchetto Lilla, l’U.O. Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DAN) dell’ASP di Messina “Il Cerchio d’oro”, in collaborazione con il Servizio Prevenzione della Città Metropolitana, organizza la tavola rotonda dal titolo “Vedo Lilla” incentrata sulla tematica dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione tra emergenza clinica e politiche sanitarie.



All’evento, che si terrà venerdì 11 marzo alle 9 nel Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni, parteciperanno i principali professionisti coinvolti nella cura dei Dan ed i rappresentanti delle associazioni dei familiari presenti nella realtà siciliana.

Lilla è il colore della Campagna nazionale per la sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare. La Giornata del Fiocchetto Lilla, giunta alla sua XI edizione, è stata istituita da Stefano Tavilla, papà di Giulia, morta a 17 anni per bulimia il 15 marzo 2011. In questi anni la sua associazione si è occupata instancabilmente di informazione, prevenzione, rete di auto mutuo aiuto, oltre ad impegnarsi per il riconoscimento del fenomeno a livello di servizio sanitario pubblico. L’evento sarà aperto con un videomessaggio dello stesso Tavilla.

Anoressia, bulimia, binge eating disorder, pica, disturbo da ruminazione e disturbo evitante/restrittivo sono disturbi che, secondo una recente indagine, che si è conclusa a maggio del 2021, causano ogni anno in Italia circa quattro mila morti, dieci al giorno. Si tratta di una vera e propria situazione emergenziale, che si è acuita negli anni della pandemia. Colpiscono soprattutto quattro principali fenomeni emergenti: aumento dell’autolesionismo negli adolescenti, aumento dei maschi (quadruplicati rispetto alle ultime rilevazioni), aumento dei suicidi negli adolescenti (rapporto di 1 a 6) e aumento dell’uso dei social (Instagram e TikTok) come diffusione dei disordini alimentari.

La tavola rotonda sarà l’occasione per conoscere le realtà del Sistema Sanitario Nazionale attive nel territorio siciliano e promuovere, in considerazione dell’inserimento dei disturbi del comportamento alimentare nei livelli essenziali di assistenza, l’adeguamento delle risorse, l’attuazione delle Linee Guida, l’identificazione di criticità e possibili prospettive