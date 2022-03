La transizione ecologica al centro del Convegno distrettuale Rotary Club tenutosi a Barcellona

Il Teatro ‘P.Mandanici’, la transizione ecologica con particolare attenzione alla gestione dei rifiuti e allo sviluppo sostenibile, il Convegno distrettuale del Rotary Club International – Distretto 2110 – Sicilia Malta e interessanti spunti di riflessione e di azione: il resoconto dell’incontro dello scorso 5 marzo.

“La priorità è la tutela ambientale. Stiamo, infatti, lavorando al verde, al decoro urbano, al sostegno alle api, a progetti culturali che possano innestare nelle nuove generazioni la cura e il progresso dello sviluppo sostenibile” Gaetano De Bernardis, Governatore del Distretto Rotary Club 2110.

Dal Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto Pinuccio Calabrò a quello di San Filippo del Mela Gianni Pino, da Daniela Baglieri – Assessore Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità a Giuseppe Faliti, Responsabile Provinciale dell’Associazione Italiana Medici per l’Ambiente, tutte le personalità si sono strette attorno a un tavolo per partecipare e ascoltare le lodevoli iniziative rotariane e i progetti in previsione che contribuiranno a battere la strada dello sviluppo sostenibile.

Davanti ad una platea variegata, fatta anche dai giovani in rappresentanza delle scuole che frequentano, il Rotary Club si è soffermato su temi impegnativi come la sostenibilità nel futuro energetico della Regione Sicilia e la gestione sostenibile dei rifiuti in ottica di economia circolare, concludendo con un talk sulla sostenibilità moderato dal giornalista RAI Nicola Alosi.

I relatori

Oltre al Governatore Gaetano De Bernardis e al Presidente Rotary Club della sezione barcellones Salvatore Miano, hanno preso parte ai lavori Antonio Carlotta – Presidente Commissione Ambiente Distretto Rotary 2110 e Giuseppe Mancini dell’Università di Catania nel ruolo di moderatori di due delle tre sezioni. Insieme a loro, i relatori: Gianni Silvestrini, direttore scientifico Kyoto Club; Francesco Farilla, direttore della centrale elettrica A2A di San Filippo del Mela; Vincenzo Franzitta dell’Università di Palermo; Aurelio Angelini, preside della Facoltà SUS – Unikore; Mario Grosso del Politecnico di Milano; Emanuele Amodio dell’Università di Palermo.

Il talk

ha permesso di ascoltare le opinioni di: Pietro Franza, Confindustria Messina; Roberto Sannasardo, Energy Manager Regione Sicilia; Massimo Scalia dell’Università La Sapienza di Roma e Concetta Italia di Kalat Ambiente.