Fuori “Volersi Bene” dei VeiveCura

“Volersi bene” è il nuovo lavoro discografico del progetto VeiveCura, guidato sin dalle origini nel 2010 dal musicista siciliano Davide Iacono.

Avevamo annunciato questa novità lo scorso aprile 2021, in occasione dell’uscita del singolo “Bipolare” e come ogni promessa, ecco il nuovo lavoro.

L’album, composto da nove tracce, è un racconto intimo e riflessivo della quotidianità condivisa con un’altra persona, a tratti sfuggente, ma che si rivela sempre la più importante.

“Volersi bene” è un album in cui immedesimarsi, è una calda panoramica sulle relazioni amorose, anche più complesse.

Le sonorità, di stampo it-pop, non rinunciano all’elettronica. Le atmosfere leggere e sospese sintetizzano la condizione emozionale di chi a volte ha troppa paura di sbagliare e si pone troppe generiche domande.

TRACKLIST:

Generiche domande Bipolare Mantra rosso Fuori città Roma è una brace L’Impero celeste Stanotte qui Un’altra sigaretta Vetri rotti

BIOGRAFIA

Veivecura è un progetto che nasce in Sicilia, su iniziativa di Davide Iacono, nel 2010. La formazione nel tempo si è allargata fino a quindici elementi in studio; mentre dal vivo, oltre che da Davide, il palco viene calcato da altri due polistrumentisti: Success e Puma. Davide vanta un’esperienza di centinaia di concerti in tutta Europa e ha avuto il piacere di incrociare durante il proprio cammino artisti nazionali ed internazionali del calibro di Justin Vernon (Bon Iver/Volcano Choir), Olafur Arnalds, Franco Battiato, Mauro Ermanno Giovanardi, Cesare Basile, Umberto Giardini, Paolo Benvegnù. Nel 2014 ha pubblicato il capitolo discografico intitolato “Goodmorning Utopia”, album dalle atmosfere dream-pop che viene celebrato in modo unanime dagli addetti ai lavori. Veivecura nel 2015 entra nella classifica dei dieci Best Live e Davide vince il premio di miglior Musicista Live secondo KeepOn (circuito live club italiani). Nei primi mesi del 2017 vede la luce l’album in studio “ME+1”. Nello stesso anno alla formazione si unisce il batterista

barcellonese Milo Isgrò. Il nuovo album “Volersi bene” sarà pubblicato il 25 febbraio 2022.

