Emergenza Ucraina, il Comune di Barcellona si attiva per l’accoglienza dei profughi della guerra

Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto si sta attivato per garantire una giusta accoglienza ai profughi della guerra in Ucraina, che saranno ospitati nella città del Longano. Secondo le prime informazione, sono già due i nuclei familiari che si sono ricongiunti che alcuni cittadini ucraini residenti a Barcellona per lavoro.

L’amministrazione comunale, su iniziativa dell’assessore alle pari opportunità Viviana Dottore, ha così posto le basi per attivare un servizio gratuito di consulenza medica e di cura della persona e per le diverse problematiche connesse allo status di rifugiato. E’ stato infatti pubblicato un invito rivolto a diverse tipologie di professionisti per garantire assistenza gratuita per i tanti profughi ucraini, in fuga dalla guerra e dalla distruzione, rifugiati nel nostro territorio e ospiti di parenti e conoscenti, ha già attivato interventi di vario tipo per le diverse possibili necessità.

In particolare è richiesto il contributo gratuito a professionisti

del settore sanitario (Medici, Infermieri, Pediatri, Assistenti sociali, Psicologi, Terapisti, Ginecologi, Ostetrici, Farmacisti etc)

del settore legale (avvocati e consulenti di vario tipo)

del settore linguistico (traduttori, interpreti etc)

del settore dei trasporti

del settore delle telecomunicazioni

di ogni altro eventuale settore di intervento

Coloro che vorranno offrire le loro disponibilità potranno presentare una comunicazione, completa dei riferimenti di contatto (indirizzo, mail, cellulare) presso l’ufficio di “Posta in Entrata” o trasmetterle tramite mail all’indirizzo comunebarcellonapdg@postecert.it, al fine della formazione di un gruppo operativo cui rivolgersi per le varie e diverse necessità.