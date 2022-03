Giubileo al Convento di Sant’Antonino: indetto il concorso a premi per le scuole “Tu sei bellezza!”

I frati minori della fraternità di S. Antonio di Padova in Barcellona P.G., in occasione del quarto centenario di fondazione del Convento (1622-2022), hanno indetto il concorso “Tu sei bellezza!”, rivolto a tutti gli studenti delle scuole della provincia.

“Come si evince dal titolo “Tu sei bellezza!”, che è l’esclamazione di san Francesco dopo l’incontro con il Crocifisso, il concorso – si legge in una nota – è un invito a scoprire la bellezza in tutte le sue forme. La bellezza è in un luogo che incanta, in un gesto d’affetto inatteso che stupisce, in un volto amico che riscalda il cuore…”.

Per informazioni sul regolamento e sulle modalità di partecipazione clicca il seguente link

Il termine per l’adesione è fissata al 1° aprile 2022, mentre la consegna degli elaborati è consentita fino al 14 maggio 2022. La premiazione si svolgerà nel mese di giugno 2022.