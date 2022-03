Gli alunni dell’I.C. Nino Balotta di Barcellona Pozzo di Gotto, guidata dal dirigente Luigi Genovese, hanno aderito all’iniziativa “Le Scuole Siciliane unite per la Pace”, realizzando un video, affidato all’esperienza di Ignazio Brigandì dello studio fotografico Ritratti, per gridare il loro no alla guerra ed il Sì alla Pace. Vi proponiamo il video concesso dalla direzione didattica dell’istituto: