Importante affermazione dell’I.C. Capuana ai campionati italiani di Geografia

L’Istituto Comprensivo L. Capuana di Barcellona P.G. ha partecipato ai Campionati italiani di Geografia, organizzati dall’I.I.S. “D. Zaccagna” di Carrara.

Le gare prevedevano lo svolgimento di 7 prove a risposta multipla che affrontavano diversi argomenti inerenti gli strumenti della geografia, la geografia fisica, economica e politica, la difesa dell’ambiente, le carte mute, le coordinate geografiche e le bandiere; il tutto si è svolto online, sulla la piattaforma d’apprendimento Kahoot.

Prima di iniziare le prove, tramite collegamento su Cisco, abbiamo ascoltato l’intervento della Prof.ssa Marta Castagna, Dirigente dell’ I.I.S “D. Zaccagna”, che ha dato il benvenuto ai più di 1000 studenti delle 19 regioni che hanno partecipato ai Campionati. Poi hanno avuto la parola la Prof.ssa Carla Guetti, rappresentante del Ministro dell’Istruzione, il Sen. Fausto Giovanelli, Presidente del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, il Prof. Riccardo Morri, Presidente A.I.I.G. e docente all’Università La Sapienza di Roma, il Sen. Ermete Realacci, Presidente Emerito di Legambiente e il Prof. Riccardo Canesi, di SOS Geografia.

I loro interventi hanno messo in luce l’importanza della partecipazione di noi ragazzi a questi Campionati e il ruolo di rilievo della Geografia, disciplina a cui spesso viene dato troppo poco spazio, sottolineandone il suo valore fin dall’antichità e la sua importanza per interpretare in maniera esaustiva gli attuali fenomeni geopolitici.

Conclusa questa parte sono iniziate le prove che si sono svolte dalle ore 9 alle ore 11.20 circa, nelle quali noi concorrenti abbiamo avuto a disposizione un tempo ben preciso in cui dovevamo rispondere il più velocemente possibile, in modo corretto ai quesiti, cercando di totalizzare il maggior numero di punti.

Per la nostra classe, la IIA e per la classe IIIA del plesso “A. Martino” di Rodì Milici, è stata un’esperienza fantastica che, non solo ci ha permesso di confrontarci con le classi di altri Istituti scolastici della Penisola, in una gara molto stimolante e di metterci alla prova superando le nostre insicurezze, ma soprattutto ci ha consentito di approfondire meglio una disciplina molto complessa come la Geografia.

Abbiamo infatti compreso quanto essa sia importante non solo per imparare a sapersi orientare e per farci vedere il mondo sotto molti punti di vista ma che la Geografia offre importanti stimoli che ci permettono di conoscere meglio ed apprezzare chi è diverso da noi.

Infatti per preparaci a questi Campionati abbiamo avuto modo di esercitarci e approfondire gli aspetti della geografia fisica che si occupa degli aspetti naturali della superficie terrestre; quelli della geografia umana che si occupa delle caratteristiche delle varie popolazioni e infine quelli della geografia economica che si occupa dell’aspetto economico degli stati del mondo.

La partecipazione a questi campionati ci ha permesso di capire la grande importanza, anche alla luce del periodo storico che stiamo vivendo, di approfondire lo studio dei vari territori, i confini regionali e nazionali, le culture, il quadro politico del mondo, usi e costumi di ciascun popolo e quanto questo è indispensabile perché solo la conoscenza ci consente di orientare le nostre opinioni e le nostre scelte verso la solidarietà ed il rispetto dell’altro.

PRIVITERA MARIA CHIARA

RAPPAZZO STEFANO

II A Plesso “Martino” Rodì Milici

I.C. L. Capuana Barcellona P.G.

La docente Anastasi Daniela