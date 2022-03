Estate Barcellonese 2022, gli operatori del settore potranno rispondere ad una manifestazione d’interesse per arricchire il cartellone degli eventi

Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, in particolare l’assessorato al Turismo, ha indetto una manifestazione d’interesse per condividere la programmazione degli eventi per la stagione estiva 2022.

L’avviso, firmato dall’assessore Viviana Dottore, offre gli operatori del settore (associazioni culturali e di spettacolo, gruppi di volontariato, enti religiosi, istituti scolastici, associazioni sportive, scuole di danza, scuole teatrali, comitati e chiunque abbia interesse) l’opportunità di proporre i loro progetti culturali sia in campo sociale sia in ambito artistico. “Sarà un modo – si legge nell’avviso – per creare una perfetta sintonia tra cultura, arte e territorio che costituisca anche un importante volano per l’indotto turistico economico e commerciale”.

Il cartellone estivo potrà comprendere eventi di spettacolo di vario tipo (teatro, musica, danza, etc.) da rappresentare nei mesi di luglio ed agosto, nella location di Piazza delle Ancore nella frazione di Calderà dove sarà installato un palco a cura del comune.

Le proposte ed i progetti artistici di vario tipo potranno essere inseriti nel cartellone, se valutati

idonei, e saranno rappresentati a cura ed a spese dei proponenti, che dovranno munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie per la completa e regolare rappresentazione degli stessi.

Le proposte potranno essere presentate presso l’ufficio di “Posta in Entrata” di questo Comune o tramite mail all’indirizzo comunebarcellonapdg@postecert.it, indicando quale destinatario della richiesta l’Assessorato Turismo ed Eventi, fino alla data di venerdì 17 aprile 2022.