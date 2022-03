Basket, l’Orsa Barcellona sfiora il colpo esterno contro la Pallacanestro Messina (86-80 dts)

L’Orsa Barcellona sfiora la vittoria esterna sul campo della Nuova Pallacanestro Messina, guidata in panchina dell’ex Beto Manzo.

La squadra di coach Pippo Biondo ha avuto l’opportunità di vincere la sfida del Palatracuzzi, gestendo male il vantaggio a pochi secondi dalla fine dei 40′ regolamentari. I giallorossi avanti di tre punti a 13″ dalla fine (68-71), hanno concesso il fianco agli avversari che proprio sulla sirena hanno raggiunto la parità sul 72-72, per poi conquistare la vittoria all’overtime (86-80). Decisivo in quel momento il tiro sfortunato di Bucci dalla lunetta, che sbatte sul ferro e poi esce, e la poca reattività a rimbalzo nell’ultima azione di gioco. Sarebbe stata una vittoria fondamentale per conservare il 10^ posto, adesso occupato dalla Dierre Reggio Calabria, che ha spazzato via gli Svincolati Milazzo con un netto 83-69. Per provare a recuperare la posizione sarà fondamentale vincere il prossimo match interno contro la Fortitudo Messina e poi provare il colpo esterno sul difficile campo della Vis Reggio Calabria, sperando che proprio la Dierre Reggio Calabria non vinca entrambe la partite che mancano alla fine della fase ad orologio.

Per l’Orsa Barcellona ci sarà comunque il passaggio dai playout per ottenere una meritata salvezza, dopo una stagione giocata con tanti giovani e iniziata con l’obiettivo di garantirsi un posto nella prossima serie C Gold.

Fortitudo Messina – Green Basket Palermo 64 – 87 Castanea – Orlandina Lab 105 – 45 Vis Reggio Calabria – Cus Catania 67 – 66 Nuova Pallacanestro Messina – Orsa Barcellona 86 – 80 Mastria Catanzaro – Gela 85 – 72 Basket School Messina – Gravina 85 – 57 Dierre Reggio Calabria – Svincolati Milazzo 83 – 69