Barcellona, giovedì 10 marzo davanti al monumento ai Caduti un sit-in per la pace

L’oratorio Figlie di Maria Ausiliatrice hanno rivolto un invito al mondo del volontariato, alle comunità parrocchiali, comunità educative, ed ai cittadini di unirsi in un unico coro per la pace.

L’appuntamento è fissato davanti al monumento dei Caduti di Barcellona Pozzo di Gotto, giovedì 10 marzo 2022 alle 17. Il sit-in si sposterà in silenzio con una preghiera sul sacrato della Basilica di San Sebastiano Martire. “Tutti uniti per la pace – si legge in un messaggio – con un fazzoletto bianco, perché la bellezza la pace, ha la grandezza per l’uomo e la donna di ieri e di oggi”.

“Vi scongiuriamo. Fermatevi!” è l’appello lanciato della comunità delle figlie di Maria Ausiliatrice: “La risposta non è mai nella guerra, nell’attacco armato, nell’illusione di poter dirimere i conflitti come da una cabina di regia, che ci porta sullo schermo un terribile spettacolo visto dall’alto, ma senza entrare nella carne. Tutti si fermino in presenza di gesti di buona volontà e ascolto. Per noi Russia e Ucraina sono Europa e c’è bisogno di tutti per fermare un’involuzione legata ovunque all’accaparramento del risorse e delle fonti energetiche, con disprezzo per la vita umana. Non sarà un’altra guerra a risolverla, semmai l’approfondirà. Facciamo nostra l’angoscia di chi vive nell’assedio e sotto violento suono delle bombe, chiediamo a tutti di non credere alla presunta forza risolutiva della guerra. Da questa nostra città, in questi giorni impegniamoci a dare un futuro pacifico al Mediterraneo. VI scongiuriamo di abbassare le armi, lo vogliamo chiedere da ogni angolo della terra, mai più la GUERRA!!! Non avvelenate la terra, di fare respirare i cieli, ascoltate l’ingiusto pianto dei bambini, dobbiamo, non Bagnate con il sangue degli Innocenti questa nostra terra, dobbiamo salvare tutti”.