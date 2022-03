La Polizia di Stato nella Giornata dell’8 marzo organizza punti informativi contro la violenza sulle donne

La Questura di Messina ed i Commissariati della provincia, martedì 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, saranno presenti nelle piazze di Messina e provincia con punti informativi, dove i poliziotti sensibilizzeranno i cittadini sul tema della violenza sulle donne e distribuiranno le brochure realizzate dal Servizio Centrale Anticrimine. L’iniziativa è inserita nella campagna permanente della Polizia di Stato “Questo non è amore”

A Barcellona Pozzo di Gotto gli agenti del Commissariato di Polizia saranno in piazza Duomo dalle 16.00 alle 19.00. Di seguito ricordiamo gli appuntamenti negli altri centri della provincia: a Messina, l’appuntamento è a piazza Cairoli dalle 10.00 alle 13.00; a Taormina, in piazza Duomo dalle 10.00 alle 13.00; a Capo d’Orlando, in piazza Matteotti dalle 10.00 alle 13.00 ; a Milazzo, sul lungomare Garibaldi dalle 17.00 alle 20.00; a Patti, in piazza Mario Sciacca, dalle 10.00 alle 13.00; a Sant’Agata Militello, in piazza Campidoglio dalle 10.00 alle 13.00.