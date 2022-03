Barcellona, esposto sull’accesso all’ufficio anagrafe: la precisazione del capo servizio “Garantito il servizio nonostante la pandemia”

Il consigliere comunale del Pd David Bongiovanni ha presentato un esposto all’amministrazione comunale per chiarire le modalità di accesso all’ufficio anagrafe, dove giornalmente si creano la fila sulle scale della sede comunale di via del Mare per le limitazione agli accessi imposti dalla pandemia.

Nell’esposto, secondo quanto riferito in articolo pubblicato sul quotidiano Gazzetta del Sud, il consigliere avrebbe puntato il dito contro il Capo Servizio Salvatore Di Pietro, che ha deciso di diffondere a tutta la stampa locale la sua nota di precisazione:

“Nell’esposto è stato imputato, erroneamente, al sottoscritto la responsabilità di quanto accade nell’androne e nelle scale del Palazzo, che ospita i Servizi Demografici del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. E’ stato dimenticato però che il Caposervizio dei Servizi Demografici si occupa del Funzionamento Burocratico degli Uffici e non degli accessi della logistica e del permanere dell’utenza all’interno della struttura Edificio Pubblico, incombenza che notoriamente cade in capo ad altri. In ogni caso il sottoscritto può documentare che, pur non esistendo obbligo in tal senso, chi di competenza è stato svariate volte messo formalmente al corrente della situazione che giornalmente caratterizza l’androne del palazzo. Naturalmente le persone disabili, o con difficoltà, sono sempre state messe in condizione di usufruire dei servizi dell’Ente.

Nonostante le difficoltà e le preclusioni dovute alla pandemia, grazie all’impegno del personale, l’organizzazione dell’ufficio ha però consentito: nell’anno 2020 il rilascio di circa 4900 atti d’anagrafe, di circa 5500 atti di stato civile e di circa 3300 Carte d’Identità, sono state inoltre trattate circa 1600 pratiche inerenti a residenze; Nell’anno 2021 il rilascio di circa 5400 atti d’anagrafe, 5900 atti di stato civile, e di circa 4600 carte d’identità e sono state trattate circa 1800 pratiche inerenti a residenze, questi dati prescindono dalle ulteriori numerosissime operazioni relative al servizio elettorale, al servizio statistica e censimento al servizio AIRE ed alla commissione elettorale circondariale, autentiche ecc. ed il continuo contatto di front office.

Ultima dovuta precisazione: in due anni di pandemia, pur non potendo lavorare in smart working, l’ufficio non ha mai sospeso la propria attività e si è sempre cercato di assicurare la dovuta equità di trattamento tra tutti i cittadini.

Salvatore Di Pietro