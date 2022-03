Pascolo abusivo a Montalbano, si torna al riesame per tutti gli indagati

La vicenda risale allo scorso agosto 2021, quando 4 allevatori sono stati arrestati con l’accusa di aver imposto pascoli abusivi su terreni privati. Stanno rispondendo per reato, in concorso, di estorsione e lesioni aggravate.

Gli ultimi risvolti, si fermavano alla richiesta, avanzata dall’avv. Campanella, di revoca o sostituzione della misura cautelare e, sciolta la riserva con ordinanza oltremodo articolata e in attesa di altri risvolti probatori che hanno fatto luce sulla vicenda, Fiore Antonino – classe ’93 e Fiore Franco sono stati sottoposti ad arresti domiciliari. Per Fiore Antonino (classe ’41), difeso dall’avv. Lorena Montagno, è stato disposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa con la permanenza del braccialetto elettronico.

Per i quattro indagati, dopo gli interrogatori, era stata avanzata richiesta di riesame.

Il Tribunale delle Libertà, nonostante innumerevoli produzioni documentali e testimoniali, ha però rigettato tutti i ricorsi confermando i gravi indizi di colpevolezza. Un’ordinanza alla quale i legali hanno risposto con ricorso per Cassazione, contestando tanto la gravità indiziaria quanto la qualificazione giuridica dei fatti e spiegando che – al più – poteva trattarsi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona, ma non certo di estensione.

Il ricorso ha superato il vaglio di ammissibilità ed assegnato a sezione. All’esito dell’udienza di ieri, dopo la requisitoria del Procuratore Generale che aveva invocato una declaratoria di inammissibilità del ricorso e l’intervento della difesa a cura dell’avvocato Sebastiano Campanella, la Seconda Sezione Penale della Suprema Corte ha accolto tutti i rilievi difensivi, ed ha annullato l’ordinanza con rinvio al Tribunale del riesame di Messina per un nuovo esame.

Ho, ab initio, fermamente creduto nella bontà delle argomentazioni difensive, la cui oggettiva consistenza ha messo in luce la fragilità dell’impostazione accusatoria. Il recente ‘’sigillo’’ della Suprema Corte è, quindi, motivo di grande soddisfazione. Non resta che attendere, con fiducia, le prossime – e rinnovate, in ossequio al dictum del Collegio di legittimità – valutazioni dei Giudici della libertà.

Il commento dell’avvocato Sebastiano Campanella