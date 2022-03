Il comitato per la tutela del litorale di Barcellona chiede alla Regione l’accesso agli atti sugli interventi di ripascimento

Il comitato del lungomare di Calderà, Cantoni, Spinesante, Cicerata in attesa ancora delle soluzioni concrete per la messa in sicurezza del lungomare, davanti ai ritardi ed ai perduranti rischi per zone residenziali che afferiscono agli interessi diffusi in gioco, attraverso la presidente Giusy Triolo, ha inoltrato istanza sia al Comune di Barcellona che al Commissariato al dissesto idrogeologico.

L’obiettivo è quello di ottenere chiarimenti ed utili informazioni relativi agli atti per il necessario intervento di messa in sicurezza sull’erosione del litorale e di programmazione dei lavori di ripristino dell’opera pubblica di Barcellona P.G. tra il Torrente Patrì ed il Torrente Mela a seguito della mareggiata eccezionale del 23 dicembre 2019 e di aggravamento della situazione a seguito delle successive violente mareggiate.

“Con spirito di fattiva e di aperta collaborazione – scrive la presidente Giusy Triolo – il comitato ha voluto significare la sua posizione allo stato attuale dell’arte. Così nel premettere e rammentare a tutti che il litorale di Barcellona P.G. tra il Torrente Patrì ed il Torrente Mela è stato oggetto di una intensa attività erosiva che ha deturpato la fascia costiera, arrecando consistenti danni al litorale, distruggendo parte delle strutture del Lungomare attrezzato di Spinesante, intaccando strutture private a Calderà e Spinesante, danneggiando molte attività di commercianti e operatori economici della zona e creando problemi di sicurezza alla viabilità principale della fascia costiera Milazzo – Oliveri. Il comitato ha voluto rappresentare e specificare che detta porzione di territorio rimane in uno stato di permanente emergenza che a causa dell’incuria e del mancato intervento crea un perdurante nocumento finanziario della proprietà privata e degli esercizi pubblici ovvero un marcato deprezzamento degli immobili, un difficile accesso all’arenile per i disabili e i fragili, una difficile fruizione dello spazio pubblico a causa del perdurare del fenomeno del randagimo”.

Il comitato ricorda come nonostante l’adozione dello stato di calamità naturale per i gravi danni provocati dagli eventi meteo avversi del mese di dicembre 2019 e la dichiarazione dello stato di calamità invocata al Governo nazionale, a tutt’oggi permane lo stato di inerzia delle Autorità preposte ad intervenire urgentemente per salvaguardare le strutture pubbliche e proteggere le numerose abitazioni che si riversano sulla strada litoranea e che la situazione dei luoghi è peggiorata, a seguito di nuovi eventi atmosferici. “Davanti a tale inerzia – continua la presidente – il comitato ha inoltrato la richiesta alla Regione Siciliana per poter prendere visione del progetto di somma urgenza per la messa in sicurezza del litorale e della richiesta e l’esito della caratterizzazione dei sedimi torrentizi per il ripascimento”. Nell’istanza si chiede la visione di tutte gli atti relativa al cronoprogramma delle attività di ripascimento, nello specifico:

le delibere e gli affidamenti per l’esecuzione del progetto avente ad oggetto le saie ovvero di conoscere lo stato dell’arte della progettazione e della consegna definitiva;

il programma di protezione civile a tutela della fascia costiera esposta a erosione;

tutti gli atti approvati da codesto ente riguardante la messa in sicurezza dell’opera pubblica realizzata con l’ausilio dei fondi europei;

tutti gli atti riguardanti la programmazione tecnico-finanziaria del ripristino del lungomare, comprensivi delle somme stanziate, delle fonti di finanziamento, e dei tempi stimati per la realizzazione delle opere;

il piano di sorveglianza a contrasto dello sversamento illegale dei reflui fognari;

il piano di fruibilità dell’arenile a tutela delle fasce disabili e fragili della popolazione;

il piano di contrasto al randagismo.

“Il comitato, con siffatte note, reputa che l’occasione è propizia – conclude la Triolo – perché tutti capiscano che si debba tutti quanti assieme fare squadra per il bene superiore di un intero territorio, e non di una parte politica, su cui risiede una comunità di cittadini che merita attenzione e cura. Il resto lo lasciamo alla onestà ed alla dignità di ciascuno, senza tema di smentita e con quel doveroso senso di responsabilità che deve impegnare tutti a liberare Barcellona P.G. dal torpore e dall’attuale stato di abbandono, affinchè si conduca tutti i soggetti a rendere partecipata l’azione amministrativa senza alcun imbarbarimento del clima che si vive in città”.

E’ di ieri la notizia riportata da 24live della decisione del sette Comuni che si affacciano sul golfo tra Tindari e Milazzo di chiedere alla Regione il via libera alla sottoscrizione di un Contratto di Costa, denominato “Tirreno 2”, per programmare un’intervento coordinato e condivisi di tutela e salvaguardia dell’intero litorale tra il laghetto di Marinello e la baia del Tono.