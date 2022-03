Democrazia partecipata, grande partecipazione dei cittadini: ecco i risultati ufficiali della votazione

E’ stata massiccia la partecipazione alla votazione dei dieci progetti ammessi al contribuito assegnati attraverso il meccanismo della Democrazia Partecipata. Si tratta di un contributo di poco più di 11 mila euro, pari al 2 per cento del bilancio comunale, che andranno assegnati ai progetti più votati in base alla richiesta di contributo presentata, che non poteva superare il 20 per cento della somma disponibile.

Alla fine della spoglio delle 699 schede votate nei due giorni di apertura del seggio, sono questi i risultati ottenuti, con sette schede nulle:

1 Parrocchia di Sant’Andrea (Realizzazione Presepe) 143 2 Galleria d’arte contemporanea (Laboratorio d’arte) 137 3 Parrocchia San Rocco in Calderà (Attrezzatura campo di gioco c.da Pagano) 104 4 Parrocchia di Acquacalda (Valorizzazione culto Madonna delle Grazie) 74 5 Banda Eduardo Russo (Rassegna musicale) 52 6 Museo Epicentro (Nuovi locali) 45 7 Network culturale (Progetto via Teatro Vecchio a Pozzo di Gotto) 44 8 Un pasturati itinerante 38 9 Evento di sensibilizzazione LGBTQIA+ 32 10 Ass. Civicamente Murales in via Zangla 23

I primi cinque progetti sono certi di aver ottenuto il finanziamento richiesto, mentre il sesto progetto potrebbe rientrare sulla base dei calcolo degli importi residui. Non tutti i primi cinque classificati hanno richiesto il massimo della somma (2.200 euro) e quindi una parte dell’importo sarà concesso al primo progetto escluso.

Il vice sindaco Santi Calderone, a nome dell’amministrazione comunale, ha espresso la sua soddisfazione per la partecipazione alla consultazione: “Siamo contenti per la grande partecipazione della cittadinanza. Davvero un successo, considerato anche il momento complicato. Dimostrazione della voglia di partecipare e di incidere sulle scelte pubbliche“.