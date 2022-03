Barcellona, inaugurato il Giardino dei Giusti nel cortile del Museo Didattico dell’IC Foscolo

Si è svolta stamani, presso il giardino del Museo Didattico Foscolo limitrofo alla scuola secondaria di 1° grado, la cerimonia di inaugurazione del “Giardino dei Giusti dell’Istituto Comprensivo Foscolo Barcellona P.G.”.

L’evento è stato organizzato in concomitanza con le celebrazioni per il decennale della #GiornataEuropeadeiGiusti dell’Umanità del 6 marzo” con il patrocinio di Gariwo – Foresta dei Giusti e #GariwoNetwork. Erano presenti il Dirigente Scolastico Felicia Maria Oliveri e la docente referente prof.ssa Michaela Munafò, l’assessore Roberto Molino in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale e delle istituzioni locali, padre Giuseppe Curró, vicario foraneo di Barcellona, una delegazione di docenti di tutti i plessi e un nutrito numero di alunni.

Dopo l’ufficiale taglio del nastro e la svelatura della targa da parte del Dirigente, hanno dato poi vita a momenti molto significativi, dapprima pregando insieme per la pace attualmente in pericolo, ricordando successivamente ai presenti l’origine nel 2013 del loro “Giardino” e le figure dei Giusti onorati negli anni e, infine, simbolicamente ponendo un ramoscello di ulivo con un nastrino bianco accanto ad ogni albero.

La cerimonia tutta ha rappresentato sia il momento di apertura del “Giardino dei Giusti” dalla scuola alla città di Barcellona Pozzo di Gotto sia il suo riconoscimento ufficiale da parte della rete internazionale “Gariwo Foresta dei Giusti” e l’ingresso nel “Network dei Giardini dei Giusti dell’Umanità”.

Riproponiamo la diretta Facebook, proposta sulla pagina di 24live:

Gli alunni della scuola secondaria di 1° grado “Foscolo” al termine dell’evento hanno invocano la pace in Ucraina, improvvisando un girotondo intorno alle bandiere.