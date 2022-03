Una delegazione dell’IIS Medi ha visitato l’isola greca di Creta nell’ambito del progetto Erasmus

Riscoprire e valorizzare il patrimonio culturale- che rappresenta la nostra identità e la nostra storia-attraverso l’analisi di prodotti tangibili (sculture, dipinti, monete, manoscritti, siti archeologici) e intangibili (tradizioni, costumi, leggende, miti e valori).

E’ quanto si propone il progetto Erasmus KA229 “Exploring and enjoying the natural and cultural heritage”, in cui l’Istituto d’Istruzione Superiore Liceo Medi è scuola partner insieme a Repubblica Ceca, Grecia, Bulgaria ed Ungheria. Una delegazione di allievi composta da Giulia Rappazzo e Marta Gentile della classe 5C del Liceo Scientifico ed Ilenia Giorgianni ed Elisa Puliafico della 3D del Liceo Scientifico, sotto la guida delle professoresse Maria Anversa Grasso, docente di Lingua e letteratura inglese e responsabile Erasmus+ al Medi ed Anna Russo, docente di latino e greco presso il Liceo Classico e membro del Team Erasmus+, ha partecipato alla mobilità in Creta, isola della Grecia.

”Nonostante il blocco delle attività nei due anni precedenti a causa della Pandemia da Covid-19 – precisa la Dirigente Scolastica del Medi Domenica Pipitò – il progetto riprende ed intensifica le mobilità per raggiungere il traguardo finale ovvero la scoperta del patrimonio culturale e naturale d’Europa, l’importanza della diversità linguistica e del dialogo interculturale”.

La scuola ospitante ad Heraklion, il Liceo Meleses, ha organizzato una settimana ricca di attività sia a scuola sia sul territorio. “L’esperienza culturale più intensa è stata indubbiamente la visita a Knossos – racconta Maria Anversa Grasso, coordinatrice del progetto – il più importante sito archeologico dell’età del Bronzo di Creta e fulcro della civiltà minoica. E’ stato un tuffo nella mitologia greca, da Minosse al Minotauro ed al labirinto costruito da Dedalo”.

“Davvero emozionante– aggiunge la professoressa Anna Russo – è stata la visita al Museo archeologico di Candia (in greco Iraklio) che raccoglie reperti dall’età preistorica a quella bizantina e soprattutto custodisce i resti più preziosi del Palazzo di Cnosso. Mi ha molto colpito il cromatismo derivante dai colori afferenti all’area del Mediterraneo: il rosso della terra, l’azzurro del mare ed il verde della vegetazione”.

Sono stati inoltre visitati, oltre ai centri storici di Heraklion e Rethymno, antichi villaggi come Archanes, dove le delegazioni di docenti e studenti dei vari Paesi del partenariato hanno partecipato ad un workshop sulla biodiversità della regione, e Myrtia, sede del Museo di Kazantzakis, prolifico scrittore e poeta cretese, uno dei maggiori del XX secolo. E’ stata esplorata la fauna e flora del territorio, del passato e del presente, attraverso il tour guidato dell’Aquarium e del Museo di storia naturale ed un’attività di hiking in collina.

Le alunne hanno alloggiato in famiglia, venendo così a contatto con usi, costumi e cibi del luogo; a scuola invece hanno preso parte ad alcune lezioni di letteratura, matematica, latino e chimica nonché ad uno spettacolo di danze tradizionali cretesi.