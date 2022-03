Golfo tra Tindari e Milazzo, sette Comuni richiedono la sottoscrizione del contratto di costa per la tutela della litoranea

I sette Comuni delle provincia di Messina che si affacciano sul golfo compreso tra il promontorio del Tindari e Capo Milazzo hanno inviato alla Regione la richiesta sottoscrizione degli interventi per il nuovo “Contratto di Costa – Tirreno 2″.

I sindaci di Barcellona Pozzo di Gotto (comune capofila del progetto), Milazzo, Terme Vigliatore, Furnari, Falcone, Oliveri e Patti (coinvolto perchè gli interventi prevedono anche la tutela della riserva di Marinello), hanno inviato una richiesta con cui “in considerazione dell’esigenza di necessari e tempestivi interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nei singoli territori limitrofi e contigui, rappresentano la similitudine delle caratteristiche degli stessi e l’esigenza quindi di un intervento univoco e risolutivo che preveda, tra l’altro, la possibilità di attingere a dei finanziamenti per la progettazione e l’esecuzione, nell’ottica infine, di accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all’attuazione degli stessi interventi“.

“Al Presidente della Regione – prosegue la lettera – individuato quale Commissario di Governo per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana (ai sensi dell’art. 10 comma I delle Legge n. 116/2014), chiediamo la possibilità e, soprattutto, la necessità del predetto intervento integrato che individui procedure comuni per una corretta e sostenibile gestione della fascia costiera, attraverso la sottoscrizione di un Contratto di Costa. Tale strumento consentirebbe, in un contesto omogeneo di unità fisiografica, di armonizzare in maniera corretta e condivisa gli interventi indispensabili per la salvaguardia dell’intera fascia costiera”.

L’azione sinergica a tutela della litoranea era stata auspicata a più riprese nel corso degli anni, soprattutto per l’esigenza di intervenire in modo coordinato tra i territori e per evitare ciò che spesso è accaduto in passato, con azioni tampone, che hanno spostato di qualche chilometro il problema dell’erosione della costa e delle spiagge, senza risolverlo in modo definitivo. La litoranea tra Tindari e Milazzo, se sfruttata come accade in altre realtà, più diventare una risorsa fondamentale per lo sviluppo economico del settore turistico nell’intero comprensorio.