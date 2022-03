Barcellona, la Giunta Comunale approva la proposta di predisporre una riformulazione del piano di riequilibrio

La Giunta Comunale di Barcellona ha approvato la proposta di predisporre una riformulazione del piano di riequilibrio, proposta dall’assessore al bilancio Filippo Sottile, avvalendosi della facoltà concessa dal D.L. 228 del 30/12/2021 “Milleproroghe 2022” convertito in legge dal Senato della Repubblica nella seduta del 24/02/2022.

“Come si ricorderà – afferma Sottile – l’ente comunale, con deliberazione n° 29/2018, ha approvato il piano di riequilibrio pluriennale ex art. 243 bis del D.lgs 267/2000, successivamente rimodulato con

deliberazione consiliare n° 11/2021. Il decreto Milleproroghe, convertito in legge a fine febbraio ha concesso agli enti locali di rimodulare i Piani di riequilibrio finanziari pluriennali in corso di istruttoria. Dopo una riunione con i funzionari del Comune e con i responsabili della società che nel 2020 ha rielaborato il piano di riequilibrio, è stata condivisa l’opportunità di sfruttare l’opportunità di un’ulteriore riformulazione, tenendo conto delle modifiche delle condizioni finanziarie in cui si trova adesso l’ente rispetto a tre anni fa, al fine di rendere lo stesso più sostenibile. L’attenzione sarà puntata sui ritardi nell’avvio del piano di alienazione degli immobili di proprietà comunale, che hanno avuto un riscontro solo per la cessione delle case popolari agli inquilini che le abitano, e la nuova gestione della riscossione dei tributi, passata dall’ufficio tributi ad una società esterna che si occupa anche degli accertamenti contro il fenomeno dell’evasione”.