Terme Vigliatore, l’appello del sindaco Cipriano agli imprenditori privati per rilanciare l’impianto termale

L’amministrazione comunale di Terme Vigliatore, guidata dal Sindaco, Bartolo Cipriano, con un appello pubblico agli imprenditori privati, ha espresso la sua preoccupazione per le sorti dello storico impianto termale “Fonte di Venere”. Nella nota il primo cittadino auspica uno scatto d’orgoglio, chiedendo a chi ha la disponibilità economica per farlo di valutare l’opportunità di investire in risorse ed energie per rilevare la struttura e far rifiorire le gloriose “Terme Fonte di Venere”.

Le Terme Fonte di Venere da ben oltre un secolo, connotano da sempre l’identità del Comune di Terme Vigliatore, come già è evidente dal nome stesso del comune.

La nascita stessa di Terme Vigliatore è legata difatti allo stabilimento termale: da piccolo borgo è diventato realtà autonoma e si è affrancato dal Comune di Castroreale anche grazie alle attività connesse con l’impianto termale (turismo termale e balneare).

La stazione termale ha affrontato vicende alterne negli ultimi anni: dapprima le difficoltà connesse a questioni burocratiche ed in particolare alla mancata proroga della concessione mineraria alla S.T.E.A. S.p.a.- Società Terme e Alberghi, che gestiva l’impianto unitamente alla annessa struttura alberghiera; si sono susseguite poi la messa in liquidazione della società S.T.E.A.; il subentro di nuove società, entrate in difficoltà anch’esse, sino, in seguito, allo smembramento in lotti della struttura a seguito di vendite all’asta immobiliare.

Nel corso dei vari mandati elettorali del Dr. Cipriano, l’amministrazione comunale, non avendo risorse economiche per rilevare le Terme o parte di esse, ma avendone a cuore le sorti, si è sempre prodigata, per quanto nelle proprie disponibilità (ad. es. intervenendo presso le autorità competenti per sbloccare gli ostacoli inerenti la concessione), affinché la struttura potesse ridivenire operativa a pieno regime: sforzi tuttavia risultati vani.

Quindi, ben consapevole che l’economia del paese, si regge, da sempre, sul turismo, essendo Terme Vigliatore un comune a vocazione turistico/alberghiera e che lo stabilimento, quindi, rappresenta un fattore positivo imprescindibile per il Comune, anche in considerazione del contesto sociale depresso e degli effetti della nota crisi finanziaria che da anni ormai lascia senza tregua, il sindaco e l’amministrazione comunale tutta rivolge un accorato appello all’imprenditoria privata, soprattutto quella dell’hinterland, più legata al territorio ed alla sua storia, affinché con uno scatto d’orgoglio, destini investimenti in risorse ed energie per rilevare la struttura e far rifiorire le gloriose “Terme Fonte di Venere”.