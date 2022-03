Omicidio Rizzo commesso nel 1999, in Appello disposta un’assoluzione e confermate due condanne a 30 anni

La corte d’assise d’appello di Potenza si è pronunciata stamattina nei confronti dei tre imputati di Barcellona Basilio Condipodero, 48 anni, Giovanni Rao, 61 anni e Sam Di Salvo, 57 anni. condannati 30 anni in primo grado perché coinvolti nell’omicidio di Carmelo Martino Rizzo, avvenuto il 4 maggio 1999, nella piazzola di sosta dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria, nei pressi di Lauria in provincia di Potenza.

La sentenza di primo grado è stata parzialmente riformata con l’assoluzione per non aver commesso il fatto per Rao, difeso dagli avvocati Marchese Scattareggia, Tommaso Autru Ryolo e Antoniele Imbesi, che hanno sostenuto in udienza la mancanza di autonomia genetica delle chiamate dei collaboratori. Sono state invece confermate le condanne per Condipodero, difeso da Diego Lanza e Giuseppe Lo Presti, e Di Salvo, difeso da Tommaso Calderone e Tino Celi. Alla fine del processo di primo grado era stato assolto per non aver commesso il fatto il collaboratore di giustizia Carmelo D’Amico, 48 anni.

L’omicidio dell’autotrasportatore Carmelo Martino Rizzo, che all’epoca del delitto aveva 27 anni, sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Carmelo D’Amico, sarebbe stato commissionato per ritorsione da Rao (assolto dall’accusa) e Di Salvo. La vittima era stata accusata dalla famiglia mafiosa barcellonese di aver partecipato al furto di un escavatore ai danni di una ditta, soggetta al pizzo, che per questo era sotto la protezione della criminalità organizzata barcellonese. Condipodero sarebbe stato l’autista che avrebbe accompagnato il 4 maggio 1999 l’esecutore materiale dell’omicidio, Stefano Genovese, 48 anni. Quest’ultimo è stato già condannato a 27 anni per l’omicidio di Rizzo, ucciso con tre colpi di pistola calibro 765, mentre si trovava nella cabina del suo automezzo, nella piazzola di sosta di Lauria, durante una sosta del suo ultimo viaggio che l’avrebbe portato in Piemonte.

I tre imputati erano stati arrestati nel dicembre 2019 nell’operazione della Polizia denominata “Caio”, con la notifica in carcere per Rao e Di Salvo, già ristretti per altri reati, con l’arresto di Condipodero da parte degli agenti della Polizia di Stato di Barcellona Pozzo di Gotto.

I familiari della vittima si erano costituti parte civile con gli avvocati Filippo Barbera, Gaetano Pino e Santino Trovato.