Le pressioni denunciate dal sindaco Calabrò in merito alla riscossione dei tributi: la solidarietà dalla politica

La denuncia del sindaco di Barcellona Pinuccio Calabrò, presentata nel dicembre scorso, dopo aver ricevuto una lettera di minacce collegata all’avvio della procedura di assegnazione ad una ditta specializzata del servizio di riscossione dei tributi comunali, è ancora al vaglio dei magistrati della Procura di Barcellona, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili delle stesse minacce. La lettera intimidatorio era stata indirizzata anche lettera indirizzata anche all’esperto Dario Paterniti, alla dirigente del settore finanziario Elisabetta Bartolone, al responsabile dell’ufficio tributi Lucio Rao e al rappresentante legale del raggruppamento di imprese guidato da Municipia Spa.

La notizia, fin qui secretata per non compromettere le indagini, è stato diffusa da un quotidiano locale a pochi giorni dall’avvio del servizio ed ha prodotto l’immediata solidarietà bipartisan anche a livello politico.

Il capogruppo di Forza Italia all’Ars, On. Tommaso Calderone, il Coordinatore Provinciale, On. Bernadette Grasso e i Coordinatori cittadini, avv. Gianluca Sidoti e ing. Domenico Crinò esprimono sentimenti di piena solidarietà nei confronti del sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, avvocato Pinuccio Calabrò, raggiunto da minacce riconducibili all’avvio delle operazioni di riscossione dei tributi comunali evasi o non pagati. Solidarietà estesa anche all’esperto alla finanze del Comune, dott. Dario Paterniti, ai funzionari dott. Lucio Rao e dott.ssa Elisabetta Bartolone e al dott. Fabio Cosenza, responsabile legale del raggruppamento di imprese incaricato della riscossione. Esprimendo ferma condanna verso qualsivoglia forma di intimidazione, prevaricazione e violenza, Forza Italia esprime pieno sostegno al Sindaco Calabrò con l’incoraggiamento ad andare avanti su questa strada, certi della bontà e dell’efficacia del suo operato.

Il Movimento Città Aperta condanna con forza le minacce ricevute dal Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto Pinuccio Calabrò in una lettera indirizzata anche all’esperto Dario Paterniti, alla dirigente del settore finanziario Elisabetta Bartolone, al responsabile dell’ufficio tributi Lucio Rao e al rappresentante legale del raggruppamento di imprese guidato da Municipia Spa, che dovrà occuparsi della riscossione dei tributi comunali.

È preoccupante che in città resista un certo modo di pensare e di agire, che da sempre combattiamo. Non possiamo pertanto che manifestare piena solidarietà e vicinanza a tutte le vittime di questo grave episodio.

Il sindaco di Terme Vigliatore Bartolo Cipriano e l’intera amministrazione comunale del centro tirrenico ha espresso al sindaco ed ai suoi funzionari comunali la solidarietà per il grave atto intimidatorio del quale siete stati fatti oggetto di recente. “Auspichiamo che gli autori di queste intimidazioni possano presto essere assicurati alla giustizia, con la certezza che ii vile gesto non riuscirà a frenare l’impegno per la legalità che caratterizza il Tuo mandato nonché la bontà e l’efficacia del tuo operato”.

Il Partito Democratico a livello comunale e provinciale con il segretario Nino Bartolotta e quello di Barcellona P.G. Nino Novelli esprimono solidarietà al Sindaco e ai dirigenti comunali di Barcellona Pozzo di Gotto, condannando con fermezza ogni tipo di minaccia recapitata ai rappresentanti delle istituzioni della cosa pubblica.