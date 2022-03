DiventeràBellissima, l’ex sindaco di Oliveri Michele Pino responsabile del Dipartimento Enti Locali della provincia di Messina

Michele Pino, già sindaco di Oliveri, è stato designato responsabile di DiventeràBellissima per gli Enti locali della provincia di Messina. L’incarico gli è stato assegnato da Pino Galluzzo, deputato all’Ars e coordinatore regionale di DB del Dipartimento Enti Locali.

L’ex primo cittadino di Oliveri, classe 1969, ha ricoperto l’incarico amministrativo per due legislature consecutive dal 2009 al 2019 ed attualmente guida il gruppo d’opposizione in consiglio comunale. “L’incarico affidatomi dall’onorevole Galluzzo – sottolinea Pino – è stimolante e mi gratifica. Lo eserciterò con l’attenzione e la costanza che merita per contribuire a dare le giuste risposte alle legittime istanze dei territori. Credo fortemente nel progetto politico di DiventeràBellissima, conoscono da anni il presidente Nello Musumeci e ne ho sempre apprezzato le sue doti di ottimo amministratore all’insegna del buon governo”.