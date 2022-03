L’artista barcellonese Angela Saja espone a Ravenna per un Dante Alighieri più attuale che mai

L’artista barcellonese Angela Saja è tra gli espositori della mostra “Divina Commedia”, che si è aperta sabato 26 febbraio 2022 , presso la Ravenna Art Gallery in via Cavour, con le opere degli artisti contemporanei selezionati dallo Storico e Critico d’Arte Giorgio Gregorio Grasso.

Dopo una profonda riflessione sulle tristi vicissitudini di questi giorni ha quindi avuto avvio la cerimonia inaugurale della mostra, quasi a conclusione del lungo percorso espositivo, Omaggio al Sommo Poeta, che a partire da luglio 2021 ha toccato grandi e importanti città italiane quali Milano, Venezia, Roma, Matera, Genova e infine Ravenna. Ad ideare, curare l’evento è lo storico e critico d’arte Giorgio Gregorio Grasso, suo il progetto sulla “Divina Commedia”, nell’ambito delle iniziative per il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri(1265-1321), con le opere di ben 333 artisti.

In tal modo si offre ai visitatori “una lettura della Divina Commedia” attraverso le opere degli artisti, tra i quali, la barcellonese Angela Saja che ha contribuito attivamente anche all’opera letteraria dove ogni terzina del poema del Sommo Poeta è stata illustrata dagli stessi.

In totale 333 terzine con 333 opere raccolte in un volume, connubio tra letteratura e arte.

La Saja partecipa all’evento con due significative opere:

“Sirena”, 50×60 olio su tela, Canto XIX Purgatorio (“Io son”, cantava, “io son dolce serena, che’ marinari in mezzo mar dismago; tanto son di piacere a sentir piena! …”);

“Nella Selva” 100×100 olio su tela, Canto I Inferno ( «Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, ché la diritta via era smarrita.»).

Con la seconda opera, “Nella Selva”, Dante per la Saja rappresenta tutti noi in questo travagliato e triste momento storico. Il Sommo Poeta invita tutti noi ad avvicinarci e vivere di cultura, intesa come strumento di dialogo e di pace, maggiormente in queste giornate cruenti per attenuare le tensioni internazionali ed evitare il peggio, spargimento di sangue e distruzioni.

A distanza di sette secoli continuiamo a dialogare con il poeta , a viaggiare per il Bel Paese e ammirare la bellezza della cultura e dell’arte italiana. Alla Ravenna Art Gallery, in Via Camillo Benso Cavour n. 51/c, (nel rispetto delle norme sanitarie anti-Covid vigenti), l’esposizione delle opere degli artisti contemporanei in omaggio a “Dante”, sotto la direzione di Veronica Liverani, è visitabile per tutto il mese di marzo 2022, si concluderà presso le spoglie del poeta il 25 marzo 2022 in occasione del Dantedì.