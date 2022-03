I progetti per il 2022 dell’associazione micologica Bresadola gruppo AOPS di Monforte San Giorgio

L’associazione Micologica Bresadola gruppo AOPS (Amici Ovunque Per Sempre), partendo da quanto indicato nello statuto, sta realizzando da qualche mese un progetto dal titolo “Il Fantastico mondo dei funghi” con diverse scuole primarie e secondarie di primo grado della fascia tirrenica. L’obiettivo è di sensibilizzare i bambini al rispetto della natura e far conoscere l’importanza dei funghi all’interno dell’ecosistema. L’iniziativa è inserita in un ricco programma di eventi che si terranno nel corso del 2022, come descritto nel cartellone consultabile alla fine di questo articolo.

L’associazione è nata dalla volontà di un gruppo di amici appassionati di micologia di Monforte San Giorgio (Me) ed è stata fondata nel 2016. Per tre anni è stata delegazione di AMB Messina, ma dall’11 Gennaio 2020 si è costituita come gruppo autonomo con sede legale proprio a Monforte San Giorgio. Al suo interno riunisce i cultori di micologia e chiunque abbia interesse alla conoscenza e alla conservazione del patrimonio botanico ed ambientale ed aderisce all’Associazione Micologica Bresadola A.P.S., che ha sede centrale a Trento. L’associazione attualmente è composta da circa 80 soci e diversi simpatizzanti dell’hinterland tirrenico. Di Barcellona sono presenti 24 soci e 6 ricoprono cariche sociali. L’attuale presidente e micologa dell’associazione è la prof.ssa Maria Grazia Battaglia, insieme al micologo Andrea Pappalardo.

“Il Gruppo – sottolineano i soci facendo riferimento allo statuto – opera nell’ambito della tutela dell’ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell’equilibrio naturale e dello sviluppo sostenibile, con particolare riguardo alla sensibilizzazione delle fasce giovanili”.

Il programma degli eventi per il 2022