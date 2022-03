Estorsione aggravata in concorso ai danni del titolare del “Perditempo”: assolti due dei sei imputati

Il collegio penale del tribunale di Barcellona, presieduto dal giudice Antonino Orifici, con a latere Noemi Genovese e Mariacristina Polimeni, ha assolto per non avere commesso il fatto Felice e Christian Felice Anania, accusati di estorsione aggravata in concorso con altri quattro coetanei, commessa nel 2018 ai danni del titolare del ritrovo Perditempo, che nell’occasione subì anche un’aggressione, insieme ai dipendenti del locale.

I due giovani, entrambi 30enni, difesi dell’avvocato Pinuccio Calabrò, avevano scelto il processo con rito ordinario, rispetto agli altri quattro imputati, che sono stati condannati con pene ridotte in corte d’appello nell’udienza del giugno 2020. Il 28enne Santo Genovese è stato condannato a 4 anni e 4 mesi (8 anni in primo grado), mentre gli altri tre imputati sono stati condannati a 4 anni. In primo grado al 35enne Francesco Giuseppe Calabrese era stata comminata una pena di 7 anni, 9 mesi e 10 giorni, al 20enne Andrea Benenati di 6 anni, 2 mesi e 20 giorni mezzo ed al 33enne Carmelo Benenati di 7 anni, un mese e 10 giorni.

I fatti risalgono al novembre 2018 e l’indagine era stata condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile – Aliquota Operativa di Barcellona Pozzo di Gotto, a seguito dell’aggressione subita dal titolare di una nota attività commerciale ubicata nella zona della “ex Pescheria”, luogo di ritrovo serale dei giovani barcellonesi. Il gestore dell’attività commerciale, la sera del 9 novembre scorso, dopo aver chiesto il pagamento delle bevande consumate da parte di sei avventori era stato aggredito con schiaffi al volto senza ricevere il dovuto. Le indagini svolte dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, attraverso l’acquisizione delle testimonianze e dei riscontri dei sistemi di videosorveglianza, mediante le individuazioni fotografiche, avevano fatto emergere le responsabilità dei quattro imputati condannati ed arrestati nell’aggressione al titolare del locale serale, il quale chiedeva alla comitiva il pagamento degli “shortini” consumati, per un ammontare di circa 70 Euro. Felice e Christian Anania, al termine dell’indagine, non vennero sottoposti a misura cautelare, ma per loro scattò ugualmente il rinvio a giudizio per lo stesso capo d’imputazione dei quattro coetanei.