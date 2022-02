Il dermatologo barcellonese Andrea Ingegneri nella rosa dei docenti del master di Estetica dell’Università di Pisa 

Per il terzo anno consecutivo lo specialista tra i nomi del prestigioso corso che vede il coinvolgimento di importanti atenei italiani e di quello americano di Miami.

Per il terzo anno consecutivo il medico specialista Andrea Ingegneri, originario di Barcellona Pozzo di Gotto, è stato selezionato nella rosa dei docenti del master organizzato dall’Università di Pisa, dal titolo “Dermatologia cosmetologica rigenerati ed Estetica”.

Il master ha l’obiettivo di formare 50 nuovi medici estetici italiani, in grado di effettuare diagnosi e terapie secondo un approccio globale e integrato.

Si tratta di un corso particolarmente prestigioso che vede coinvolti illustri ordinari e specialisti di atenei italiani e in qualità “special guest” anche l’Università di Miami.

Oggi l’approccio globale prevede la capacità di valutazione dello stato generale di salute del paziente, in cui vanno inquadrate le problematiche medico estetiche; l’approccio integrato, invece prevede la competenza nell’ individuare le terapie più utili a risolvere i problemi sia utilizzando le terapie proprie della medicina accademica, sia avvalendosi di cure specifiche della medicina biologica, integrandole al meglio per ottenere risultati ottimali ed evitare possibili complicanze ed effetti collaterali; quindi la possibilità di operare in ambito multidisciplinare, collaborando con le diverse professionalità, che possono interagire in ambito medico estetico.

Ingegneri, laureato a Messina e specializzato in Dermatologia a Firenze, da sempre una delle scuole dermatologiche più autorevoli in Italia, si occupa da anni di dermatologia e medicina estetica, avendo sperimentato trattamenti innovativi, anche per chi soffre di malattie gravi come quelle oncologiche. In particolare ha dedicato molta attenzione al volto con l’uso di tossina botulinica, biorivitalizzazione iniettiva e non, filler volumetrici avanzati, filler labbra, rinofiller, laser anti rughe e per i segni dell’acne e altre tecniche d’avanguardia. Ingegneri divide la sua attività tra la Toscana e la Sicilia, e opera negli ambulatori di Pisa (studio Driaderm), Livorno (Mavir), Messina (studio Portosalvo), Barcellona (studio Driaderm) e Falcone (centro Horus ). Il master di Pisa, iniziato nelle settimane scorse, terminerà il prossimo 17 dicembre.