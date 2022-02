“Coriandoli di luce festeggiano la vita”: l’iniziativa per il Carnevale dell’IIS Ferrari

Le alunne dell’indirizzo Produzioni tessili sartoriali dell’I.S. Ferrari di Barcellona Pozzo di Gotto, in collaborazione con gli alunni dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica dello stesso Istituto, in occasione del Carnevale, si sono messe ancora una volta in gioco nella progettazione e realizzazione della maschera “Prisma di cristallo”.

“La scelta di questo particolare costume di carnevale – sottolinea la dirigente Cettina Ginebri – nasce dal desiderio di creare una sorta di emblema del risveglio alla vita, attraverso l’utilizzo di colori vivaci che richiamano quelli del creato: l’azzurro del cielo, il verde dei prati, il rosso di un tramonto, il giallo del sole. Il Prisma di cristallo, infatti, scompone i fasci di luce nei colori dell’arcobaleno, la combinazione dei quali, crea un effetto giocoso, quasi coriandoli festosi, trasmettono allegria e gioia di vivere. La maschera, quindi, è un invito a lasciarsi andare con leggerezza, specie dopo il lungo periodo di pandemia, pensando a un futuro migliore”.