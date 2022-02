Basket, l’Orsa Barcellona esce a testa alta dalla sfida con la corazzata Basket School Messina

L’Orsa Barcellona esce a testa alta dalla sfida impossibile contro la corazzata Basket School Messina, prima inseguitrice della battistrada Green Basket Palermo. Bucci e compagni hanno lottato a viso aperto contro un avversario costruito per vincere il campionato, mantenendo in equilibrio il match fino all’ultimo periodo. Le qualità della formazioni di coach Pippo Sidoti sono venute fuori alla distanza, ma i ragazzi di coach Pippo Biondo non hanno certo demeritato e possono guardare con ottimismo all’ultima fase del campionato. L’obiettivo dell’ottavo posto, distante sei punti, resta appesa solo alla matematica, ma gli orsacchiotti del Longano devono provare a difendere il 10° posto per garantirsi il vantaggio di giocare la bella in casa nella fase dei playout, che decreteranno un’unica retrocessione. Una sarà anche la promozione in serie B attraverso il playoff, che vedranno impegnate le prime otto formazioni della classifica.

Point Line Barcellona-Gold&Gold Messina 66-75

Parziali: 15-20; 23-34; 44-52; 66-75.

Point Line Barcellona: Gaipa, Golubovic 2, Bucci 20, Kraljic 6, Grbic 3, Seye 7, Antoniani 3, Crisafulli, Angius, Bergaudas 15, Patanè, Bangu 10. All. Biondo, Ass. Pirri e Bisignani

Gold&Gold Messina: Scerbinskis 14, Scimone 4, Mazzullo 16, Pandolfi, Gotelli 4, Tartamella 4, Stroscio, Sidoti A. 14, Busco 3, Doria, Manfrè 16, Sidoti M. . All. Sidoti, Ass. Paladina

Gravina Fortitudo Messina 71-74 Green Basket Palermo Vis Reggio Calabria 90-66 Orlandina Lab Nuova Pallacanestro Messina 38-103 Cus Catania Mastria Catanzaro 57-77 Orsa Barcellona Basket School Messina 66-75 Svincolati Milazzo Castanea 88-92 Gela Dierre Reggio Calabria 90-79