Calcio Eccellenza, l’Igea supera il Taormina con un gol di Trimboli e resta in vetta alla classifica

L’Igea di Peppe Alizzi è scesa in campo senza Dall’Oglio e Voinea, ma con Stassi e De Marco, nella sfida contro il Città di Taormina allenato dall’ex tecnico igeano Beppe Furnari. Dopo una fase di studio al 6′ i padroni di casa ci provano con Assenzio dalla distanza, servito con un cross dalla destra di Stassi. Al 14′ ci prova sotto porta De Marco, ma a colpo sicuro l’attaccante viene contrato con successo da Trovato, che devia in angolo. Sugli sviluppi del corner Assenzio di testa sfiora la traversa. Nella parte centrale del primo tempo sono davvero poche le emozioni di una gara condizionata anche dalla pioggia. Al 34′ ci prova dal limite Stassi, ma non trova la giusta angolazione al suo tiro, che finisce tra le mani del portiere ospite. Il Taormina punta solo a controllare la partita e ci riesce senza difficoltà. Al 35′ De Marco lascia la partita per un problema muscolare e viene sostituito da Sowè. Il primo tempo si chiude senza altre occasioni da gol, con i padroni di casa in evidente difficoltà nel trovare il bandolo della matassa per spezzare l’equilibrio, contro un Taormina molto ordinato in campo, che lascia poco spazio agli avversari.

Il Taormina si fa pericoloso al 3′ con una conclusione dal limite di Biondo, bloccata dall’attento Paterniti. Un attimo dopo è Nicolosi a seminare il panico in area giallorossa, con tiro a giro sul secondo palo, deviato provvidenzialmente in angolo da un difensore igeano. Al 7′ è ancora pericoloso il Taormina con Biondo che tutto solo davanti a Paterniti non trova per il tocco vincente. Con il passare dei minuti l’Igea prova a riprendere in mano la partita, dopo un avvio di riprese in leggero affanno. L’impegno dei ragazzi di mister Alizzi viene premiato al 22′ con il tocco sotto porta di Marco Trimboli, che fa esplodere il D’Alcontres con un urlo liberatorio, dopo una gara molto sofferta.

I giallorossi dopo il gol controllano la tiepida reazione del Taormina e festeggia con i tifosi un successo importantissimo nel percorso verso la serie D.