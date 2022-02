Barcellona, firmata la convenzione per “Mariaelena Maio”: al via un concorso d’idee per la riqualificazione del Giardino Oasi

E’ stato firmato stamattina, presso la sede di Palazzo Longano, la convenzione tra Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e l’associazione ” Movimento Città Aperta”, in rappresentata del “Comitato civico per Mariaelena Maio”, che prevede l’istituzione di un concorso di idee dedicato alla memoria della giovane architetta barcellonese, scomparsa prematuramente nel gennaio 2019.

L’iniziativa, sostenuta dal movimento Città Aperta, di cui Mariaelena Maio era tra i partecipanti più attivi, punta all’istituzione di un primo concorso d’idea che quest’anno punterà l’attenzione sui Giardini Oasi di piazza San Sebastiano. Sarà infatti indetto un concorso d’idea a livello nazionale per la progettazione della riqualificazione dell’area posta al centro della città del Longano, punto di aggregazione per giovani ed anziani.

L’accordo è stato sottoscritto dal consigliere comunale Gabriele Sidoti, in rappresentanza del movimento Città Aperta, e dal sindaco Pinuccio Calabrò, che ha ribadito la piana condivisione del progetto: “In un momento storico segnato dalla necessità di puntare sulla progettazione per la riqualificazione del territorio, sfruttando l’opportunità del Pnrr, anche questa iniziativa può dare un valido contributo nell’interessa della città”. Il consigliere Gabriele Sidoti, visibilmente commosso, ha ricordato l’impegno di Mariaelena Maio per la cambiare la città, anche attraverso l’impegno politico, così come la sorella Federica ha letto alcuni passaggi del diario di Marialena con cui descriveva tra i suoi obiettivi quello di impegnarsi per la crescita di Barcellona Pozzo di Gotto. Erano presenti alla firma anche i genitori ed i familiari dell’architetta, insieme all’ex sindaco Maria Teresa Collina, alla consigliera di Città Aperta Raffaella Campo. Per l’amministrazione, oltre al sindaco, c’era anche l’assessore Roberto Molino e l’esperto del sindaco Giusy Turrisi.