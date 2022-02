Calcio, l’Igea domani in campo con il Taormina per provare l’allungo in testa alla classifica

L’Igea torna in campo domani pomeriggio alla 15.05 per il derby messinese contro il Città di Taormina, allenato dall’ex tecnico giallorosso Giuseppe Furnari.

I ragazzi si sono allenati intensamente in settimana, sotto gli occhi attenti dell’allenatore Giuseppe Alizzi e del suo vice Nino Panarello, e sono pronti a dare continuità alla serie di vittorie che hanno portato l’Igea in testa alla classifica, con un punto sulla sorprendente Jonica e tre sul Ragusa, che però deve recuperare mercoledì il match rinviato a gennaio contro il Real Siracusa Belvedere.

Dopo la rifinitura del sabato mattina sono arrivate le convocazioni, con l’unica assenza dello squalificato Franchina. L’elenco in ordine alfabetico comprende: Assenzio, Antonazzo, Bucolo F. (P), Bucolo Pio, Cassaro, Dall’Oglio, De Gaetano, De Marco, De Zan, Di Fina (P), Doda, Gnicewicz, Incatasciato, La Spada, Lucarelli, Paterniti (P), Presti, Sowe, Stassi, Scolaro, Trimboli, Voinea.

L’arbitro dell’incontro, proveniente da Mestre (VE), sarà il sig. Vittorio Umberto Branzoni, mentre assistenti di linea saranno i Sig.ri Federico Principato di Agrigento e Marco Riccobene di Enna.

I tifosi hanno chiamato a raccolta gli appassionati per sostenere la squadra in questo momento decisivo della stagione. Due striscioni sono stati esposti lungo la copertura del torrente Longano per lanciare l’appello alla presenza sugli spalti nella gara di domani pomeriggio.

Ecco il programma della giornata: