Barcellona, consegnate nuove attrezzature per la pista d’atletica dello stadio D’Alcontres-Barone

Il sindaco Pinuccio Calabrò, insieme all’assessore allo sport Roberto Molino, hanno effettuato stamattina un sopralluogo presso la pista d’atletica dello stadio D’Alcontres-Barone, dopo la consegna della nuova attrezzatura acquistata dal Comune, che sarà utile a garantire la possibilità di organizzare manifestazioni di atletica leggera di carattere nazionale ed internazionale.

A fare gli onori di casa presso la struttura, affidata dall’associazione Duilia, c’era il responsabile della società Emanuele Torre, che ha mostrato i nuovi ostacoli omologati dalla Fidal, insieme ai giavellotti, martelli e dischi necessari a garantire la piena fruibilità della pista d’atletica. In precedenza era stati consegnati anche i materassi per i salti e la struttura per i lanci. Sono arrivate anche altre strumentazioni, come l’anemometro, per la rilevazione del vento durante le gare, e la bilancia pesa attrezzi, per verificare il peso di quelli utilizzati dagli atleti durante le competizioni federali. “L’anemometro è fondamentale – ha chiarito Emanuele Torre – per consentire l’omologazione degli eventuali record realizzati durante una gara ufficiale. Siamo pronti ad ospitare manifestazioni di livello, nel rispetto delle norme imposte dalla Fidal“.

Soddisfatto per il risultato raggiunto sono anche il sindaco Calabrò e l’assessore Molino: “Abbiamo potuto verificare l’impegno della Duilia nella crescita costante del movimento dell’atletica leggera in città, rispettando così l’impegno assunto di dotare la pista di atletica recentemente ristrutturata di tutte le attrezzature richieste dalla Federazione per ospitare competizione di alto livello, con un importante ritorno d’immagini per la nostra città“.