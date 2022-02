L’Arcidiocesi di Messina in preghiera stasera per la pace con il percorso “Ora per la Pace”

L’Arcidiocesi di Messina-Lipari-S. Lucia del Mela, su sollecitazione dell’Arcivescovo

Giovanni Accolla, vuole raccogliere l’invito del Pontefice rivolto a tutti, credenti e non credenti, affinché “all’insensatezza diabolica della violenza si risponda con le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno”

A Messina saranno avviati una serie di appuntamenti di preghiera e riflessione all’interno di un percorso intitolato “Ora per la Pace”. “Si tratta di un’opportunità di condivisione e confronto con le altre appartenenze religiose e con la società civile, nella consapevolezza che il tema della pace non può essere affrontato sul terreno delle ideologie o delle bandiere, né può essere un tema divisivo, bensì uno dei valori fondamentali per la costruzione di una fraternità universale”.

Il primo appuntamento, previsto per oggi, venerdì 25 febbraio, alle 19.00 presso la chiesa di S. Elia, sarà un’ora di adorazione eucaristica, un’ora di silenzio che vuole essere un richiamo assordante contro le violenze di tutte le guerre.