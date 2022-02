La Vivi Don Bosco ricorda Sebastiano Buta nel terzo anno della sua prematura scomparsa

Ricorre oggi il terzo anniversario della prematura scomparsa del docente ed ingegnere Sebastiano Buta, che ha lasciato un vuoto non solo tra i suoi familiari, la moglie Maria Antonietta, i figli Carmen, Nunzio e Giuseppe e i parenti, ma anche tra chi lo ha potuto apprezzare come professionista e come uomo.

La moglie Maria Antonietta, docente presso l’ITT-LSSA Copernico di Barcellona P. G, così lo ricorda: “E’ stato un marito ed un padre amorevole, attento, premuroso, un docente ed ingegnere stimato ma soprattutto un uomo umile, discreto, sincero, talvolta di poche parole ma disponibile con tutti”.

La memoria di Sebastiano, in questo giorno in cui si rinnova la tristezza di tutti coloro che lo hanno conosciuto, è viva anche per uno dei presidenti dell’associazione Vivi Don Bosco, Ottavio Miano: “Ho conosciuto Sebastiano dapprima professionalmente e poi attraverso l’amicizia fatta di rispetto reciproco, che ci ha portato a condividere il progetto di dare una forma giuridica all’Oratorio della Figlie di Maria ausiliatrice, con il quale da parecchio tempo collaboro. Quando insieme a Suor Marilena abbiamo pensato di far nascere la Vivi Don Bosco, un’associazione che fino ad oggi ha fatto parlare di sé in modo esemplare, sia in ambito sportivo sia in quello sociale, Sebastiano sposò e fece suo il progetto. Fu uno dei soci fondatori e venne scelto come primo presidente dell’associazione. Sin da subito si impegnò a far crescere l’associazione, mostrandosi attivo e propositivo. Sempre presente durante le partite ed in costante collaborazione con Suor Marilena e gli altri soci, è stato un esempio di correttezza, un volto pulito per un progetto fatto da giovani e per i giovani del territorio”. Nel suo percorso professionale Sebastiano Buta ha ricoperto anche il ruolo di esperto del sindaco Materia nel 2016, con l’incarico di coadiuvare l’ufficio tecnico comunale per la progettazione dell’Ufficio Lavori Pubblici, e come docente ha esercitato tra gli altri istituti presso la sede carceraria di Barcellona.

A tre anni dalla morte Sebastiano Buta sarà ricordato oggi con una messa alle 18 presso la Chiesa di Santa Maria di Loreto ad Oreto.