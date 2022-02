Il Pd Barcellona sull’operazione antimafia: “Preoccupano la presunte ingerenze nelle elezioni”

Il Partito Democratico di Barcellona, nel plaudire alle forze dell’ordine per l’operazione che ha portato ad 86 misure cautelari nella città del Longano, ha sottolineato l’importanza di un altro duro colpo alla famiglia mafiosa “dei barcellonesi”. “L’operazione ha messo in luce il tentativo di condizionare la vita economica e sociale di una città che negli anni ha lottato e continua a lottare in tutti i suoi settori per emergere dalla oppressione del sistema criminale e mafioso. Operazioni come quelle di ieri infondono grande fiducia nella convinzione di uno stato presente sul territorio e vicino ai cittadini”.

Il Pd esprime la preoccupazione per le presunte ingerenze nelle elezioni amministrative del 2020, su alcuni candidati appartenenti alla coalizione del centrodestra. “Non saremo certo noi – si legge nella nota – a giudicare ma gli istituti competenti. Ciononostante desta preoccupazione quanto emerso. È importante oggi più che mai che le forze sane della città diano una risposta ai cittadini, condannando in maniera unanime più al metodo che al sospetto, che non può e non deve essere quello di una politica fatta per interesse personale o per scambio di favori. Richiamiamo una partecipazione alla vita politica che sia libera, scevra dal ricatto occupazionale, portatrice di interessi generali, di valori di giustizia e meritocrazia, di garanzie per tutti e tutte. Trasparenza e merito rappresentano il migliore antidoto contro ogni forma di devianze in tutti gli ambiti della società”.