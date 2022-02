L’on. Galluzzo plaude all’operazione antimafia contro l’organizzazione criminale barcellonese

L’onorevole Pino Galluzzo, deputato regionale all’Ars di Diventerà Bellissima, interviene a distanza di qualche giorno dalla operazione antimafia condotta con successo nei giorni scorsi dalle forze dell’ordine in provincia di Messina:

“Questa terra è ancora martoriata dalla presenza di una pseudo-cultura che deve essere per sempre debellata. Un grazie infinito alle forze dell’ordine che hanno condotto in questi giorni l’operazione antimafia in provincia di Messina. A loro va il mio plauso e la mia totale vicinanza”.

L’attività della magistratura ha messo in luce anche un collegamento tra un esponente della criminalità organizzata ed alcuni indagati, con l’ipotesi di reato di voto scambio proprio a favore di un candidato della lista Diventerà Bellissima di Barcellona. Sul punto era intervenuto il coordinatore provinciale per sottolineare come il movimento politico si senta parte lesa in questa vicenda.