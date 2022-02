La nuova chiesa di Don Bosco, l’intervento dell’ispettore salesiano di Sicilia don Giovanni D’Andrea

L’ispettore salesiano della Sicilia e Tunisia, don Giovanni D’Andrea, ha diffuso un comunicato in merito alle notizie diffuse in questi ultime settimane a mezzo stampa e social media e riguardanti l’erigenda chiesa dedicata a San Giovanni Bosco all’interno degli spazi dell’Oratorio Salesiano “S. Michele Arcangelo” in Barcellona PG (ME) ed alla sua futura animazione pastorale.

“Ringraziamo sentitamente, apprezzandone la generosità e la tenacia, Don Agostino Irlandese, presbitero dell’Arcidiocesi di Messina – Lipari – S. Lucia del Mela, che ha desiderato e già realizzato buona parte del progetto del nuovo edificio. L’edificio che contiene l’aula liturgica della chiesa con annessi locali di pertinenza e la sottostante sala polifunzionale, sorge all’interno dell’Oratorio Salesiano “S. Michele Arcangelo”, precisamente su terreno di proprietà dell’Opera San Giovanni Bosco in Sicilia. Secondo gli accordi stipulati. Ci auguriamo vivamente che gli adempimenti burocratici e i necessari lavori edili legati all’ottenimento del certificato di agibilità e abitabilità parziale dell’immobile possano essere portati a compimento entro i tempi programmati. Soltanto dopo si potrà realizzare la celebrazione liturgica, presieduta dall’Arcivescovo Mons. Giovanni Accolla, per la consacrazione della nuova chiesa”.

“Sarà bello e significativo – continua Don D’Andrea – organizzare insieme la celebrazione di consacrazione della chiesa, che sarà preparata dalla Comunità educativa pastorale dell’Opera salesiana congiuntamente a Don Irlandese e ai suoi collaboratori. Attendiamo con gioia questo evento di grazia insieme ai tantissimi barcellonesi che da quasi 100 anni hanno frequentato e frequentano l’Oratorio Salesiano, ai sacerdoti del vicariato e all’intera città. La responsabilità dell’animazione pastorale e organizzativa dell’Oratorio Salesiano “S. Michele Arcangelo”, arricchito e potenziato nella sua azione dalla nuova chiesa e dalla sala polifunzionale, è affidata alla Comunità Salesiana di Barcellona PG e alla CEP (Comunità Educativa Pastorale) che anima tutte le attività e iniziative rivolte a ragazzi, giovani e adulti della città. Quanti lo vorranno, potranno condividere, con autentico spirito di sinodalità, l’impegno educativo e pastorale che andrà sviluppandosi”.

Si tratta di un messaggio che traccia le linee guida per l’utilizzo della struttura e prova a mettere da parte le polemiche soprattutto sui social, dopo la volontà espressa in modo chiaro dal benefattore Don Irlandese e dall’associazione “Fedeli di Don Bosco” di gestire la struttura e di coordinare l’animazione dell’attività liturgica all’interno dell’erigenda chiesa di Don Bosco. Si tratta di una volontà, riferita anche all’arcivescovo di Messina, collegata all’esigenza di completare la palestra polifunzionale, che sarà realizzata sotto la nuova chiesa, e quindi di trovare la risorse economiche, frutto delle donazioni, per portare a termine il progetto. Allo stesso modo, don Irlandese nella sua intervista ha ricordato lo scetticismo espresso a più riprese sull’opportunità di realizzare la struttura. Sarà quindi necessario un confronto per condividere il percorso che dovrà rendere pienamente fruibile l’opera, nel rispetto della lezione di vita di Don Bosco.

Alcuni ritardi nella procedura di concessione dell’agibilità potrebbe comunque portare al rinvio della consacrazione della struttura al momento prevista per il 19 marzo 2022. La conferma in tal senso arriva anche nella nota di don D’Andrea e dalla mancata presentazione della relazione di fine lavori propedeutica alla definizione della pratica, di cui si era fatta carico l’Opera San Giovanni Bosco in Sicilia.

La comunità salesiana dell’oratorio San Michele Arcangelo, da parte sua, ha diffuso una lettera aperta per ricordare l’impegno quasi centenario per la crescita di tanti ragazzi barcellonesi e la disponibilità al dialogo per l’utilizzo in modo proficuo della nuova struttura.

“La nuova Chiesa, edificata nei locali dell’Oratorio Salesiano e dedicata a San Giovanni Bosco, costruita grazie all’impegno economico del Sacerdote Padre Irlandese, è prossima ad essere consacrata. La Comunità Oratoriana, in tutte le sue componenti, manifesta profonda gratitudine e sincero affetto ai Salesiani ed alle Figlie di Maria Ausiliatrice che, nel tempo fino ad oggi, guidati dall’amore di Dio, di Don Bosco e del prossimo, si sono costantemente prodigati con sacrificio, dedizione, spirito di servizio, professionalità e competenza per l’educazione e la formazione di numerose generazioni di barcellonesi, con particolare riferimento ai più poveri e bisognosi. I risultati della loro proficua e articolata attività e del consistente contributo dato per il progresso socio-culturale del territorio sono stati così palesi che il consiglio comunale della Città, in data 6 giugno 1986, all’unanimità con atto numero 57, ha deliberato di “esprimere il proprio apprezzamento per l’opera e le attività svolte dai Salesiani in favore della gioventù di Barcellona e la propria speranza che sulla strada intrapresa continuino la loro azione”. La nuova opera, pertanto, integrata nell’Oratorio, verrà utilizzata da una comunità già feconda che, da quasi 100 anni, fedele alla massima del Santo di essere sempre “buoni cristiani, onesti cittadini e futuri abitatori del cielo” ha costituito valido lievito per garantire aiuti materiali, culturali e spirituali a centinaia di giovani ed adulti”.