Definito il gemellaggio Barcellona Pozzo di Gotto e il comune bulgaro di Rodopi, centro vicino a Plovdiv

I Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto e di Rodopi, centro della provincia di Plovdiv in Bulgaria, stanno sottoscrivendo il Patto di Gemellaggio al fine di perseguire il progresso, lo sviluppo e il benessere di entrambe le comunità.

Una delegazione bulgara, accompagnata dal console onorario di Plovdiv, il barcellonese Giuseppe De Francesco, in Sicilia per una visita organizzata dal Gal Tirrenico, è stata ospitata dal Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Pinuccio Calabrò, e dall’assessore Tommaso Pino, per un primo incontro.

Entrambi i Comuni gemellati si impegnano a promuovere la conoscenza delle loro culture e delle loro tradizioni.

La giunta comunale di Barcellona ha predisposto una delibera con cui si sancisce “la volontà di creare un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini e che è comune volontà quella di costruire l’Europa attraverso atti concreti capaci di generare e sviluppare prima di tutto una solidarietà di fatto.