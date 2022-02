Barcellona, chiuse le scuole per disinfestazione dal 28 febbraio al 2 marzo 2022

Il sindaco Pinuccio Calabrò ha firmato l’ordinanza con cui si dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine grado da lunedì 28 febbraio a mercoledì 2 marzo per procedere la consueta disinfestazione del locali, programmata in coincidenza con il periodo di Carnevale.

Analoga disposizione di chiusura è stata prevista per i locali comunale nei giorni di martedì 1 marzo e di mercoledì 2 marzo. L’attività di disinfestazione è stato affidato alle ditte Dusty per la scuole e Manitalidea per le strutture comunali.