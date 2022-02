L’associazione “Liberi tutti” ringrazia le forze dell’ordine per la recente operazione antimafia

L’associazione antiracket “Liberi tutti” ringrazia le forze dell’ordine per l’impegno profuso nella recente maxi operazione antimafia. “Il silenzio registrato negli ultimi tempi -affermano i rappresentanti dell’associazione – fa da contraltare ai risultati svelati dall’indagine, che fotografano, magari ancora solo parzialmente, gli intrecci sotterranei e la fitta rete di relazioni tra il mondo illegale e quello legale. Fare chiarezza su queste vicende è essenziale anche per ridare fiducia ai tanti cittadini onesti che restano soggiogati da certe dinamiche fino a spingerli alla denuncia. Non smetteremo mai di ribadire che è solo con la collaborazione di tutti, e non solo delle forze dell’ordine, che la nostra società potrà essere sicura e libera”.