Il coro polifonico Ouverture, diretto dal maestro Giovanni Mirabile, sarà tra i protagonisti della puntata di stasera del talent di Sky “Italia’s Got Talent”, trasmesso dalle 21.15 anche sulla piattaforma Now Tv. La puntata sarà replicata in chiaro martedì 1 marzo alle 21:30 su canale TV8.

Si tratta di un’altra tappa del percorso di crescita dei coristi, ormai conosciuti a livello nazionale per le loro apprezzate performance.