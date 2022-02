Barcellona, Aldo Campo confermato presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili

L’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Barcellona Pozzo di Gotto ha rinnovato il direttivo dopo una serie di proroghe legate alla modifiche delle procedura previste a livello nazionale.

Alla conclusione dello sfoglio, il presidente uscente Aldo Campo e la sua lista “insieme per la modernizzazione della professione” hanno ottenuto un ampio consenso con 182 preferenze raccolte a fronte delle 65 ottenute dalla lista avversaria, guidata dalla collega Anna Maria Scilipoti. Il nuovo consiglio è quindi composto dagli eletti nella lista del presidente Campo, Matteo Milioti, Cesare Fulgenzi, Domenico Imbesi, Mario Mellina, Maria Laura Trifirò, Corrado Gentile e Giosy Gitto, insieme alla candidata dall’altra lista Anna Maria Scilipoti

“Ringrazio tutti i colleghi – ha dichiarato a caldo il presidente Aldo Campo – che hanno votato la mia lista e creduto in un percorso di rinnovamento non solo della nostra istituzione ma anche della nostra professione. Penso che i colleghi abbiano gradito lo sforzo che abbiamo fatto di aumentare il livello della attività dei corsi di aggiornamento ed i vari master con i quali abbiamo accompagnato i nostri colleghi nella loro richiesta di aggiornamento. Colgo I’occasione di ringraziare tutti i colleghi che con la loro attività hanno sostenuto e sostengono con grandi sacrifici anche delle proprie famiglie, le imprese in un periodo cosi difficile per il paese. Non riesco ad immaginare senza l’attività dei nostri iscritti come il sistema economico nazionale e locale poteva espletare tutti quegli adempimenti di sostegno alle imprese come le domande di cassa integrazione, le pratiche a fondo perduto covid e quelle di finanziamento. Tutto questo mi rende orgoglioso di rappresentare una categoria professionale cosi importante. L’Odcec di Barcellona con il nuovo consiglio dovrà ancora di più responsabilmente accompagnare la professione che in questo momento attraversa una fase di cambiamento profondo. A dir il vero molte iniziative sono congelate da tempo causa covid e vanno nella direzione sopra indicata, ma se le condizioni lo permetteranno il nuovo consiglio dell’ordine riprenderà le altre iniziative da concordare con i colleghi. Un ringraziamenti va al consiglio dell’ordine uscente che ha permesso di raggiungere questi traguardi”.