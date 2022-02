Ancora reazioni dopo l’operazione antimafia. La nota dell’ass.ne ‘Paolo vive’

Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Associazione contro tutte le mafie “Paolo Vive”, sottoscritta dal professor Tindaro Di Pasquale.

La intensa attività posta in essere in questi anni dalle forze dell’ ordine assieme con la magistratura , cui va il nostro infinito ringraziamento, sfociata nella operazione odierna , sono la tangibile rappresentazione di uno Stato presente ed attento ; ma se da un lato rasserena la fermezza nel contrasto al crimine, lo stesso non può dirsi per l’ emergenza giovanile di una generazione piegata troppo spesso ai bisogni della criminalità organizzata . Troppi giovani sono stati arrestati questa notte ; non possiamo rimanere silenti innanzi a questa piaga che attanaglia ormai da tempo il nostro territorio . Tutte le recenti operazioni antimafia , questa ultima attività anticrimine, dicono di una vera e propria emergenza a cui politica e società civile debbono porre L’ attenzione . Non si può e non si deve attendere L’ intervento della magistratura per contrastare L’ emarginazione , occorre un patto sociale tra le forze in campo per attenzionare quei giovani che possono in un modo o in un altro essere avvicinati dal “ facile guadagno” .

L’ orgoglio del sacrificio, la dignità del lavoro e la bellezza di una vita vissuta con rettitudine vanno insegnati nelle scuole e vanno portati per le strade da chi opera nel sociale con passione e vigore .

Tanti di questi arresti sono, ancora una volta la sconfitta di una società che troppo spesso si volta dall’ altra parte e di una politica molto poco attenta alle esigenze dei territori in cui si opera .