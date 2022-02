Tentato omicidio a Terme Vigliatore nel 2021: condanna a 9 anni e mezzo per l’aggressore

I giudici del tribunale di Barcellona hanno disposto la condanna a 9 anni e mezzo nei confronti di Pietro Fiorito, 81enne, pensionato, incensurato, ritenuto responsabile del reato di tentato omicidio aggravato avvenuto il 4 gennaio 2021 a Terme Vigliatore.

L’uomo aveva attinto con un colpo di pistola al torace il 65enne Lucio Rao, funzionario del Comune di Barcellona, dopo una lite per questioni di vicinato dei rispettivi campi avvenuta a Rodi Milici (ME), in contrada Calvano. La vittima, ferita al torace, si era allontanata dal luogo dell’aggressione fino a raggiungere la sua abitazione vicino alla chiesa madre, a pochi passi dalla piazza Municipio, prima di chiedere l’intervento del 118 e di denunciare l’accaduto alla forze dell’ordine. Il responsabile venne rintracciato poco dopo ed ammise le sue responsabilità. Per lui venne disposto arresto in carcere con l’accusa di tentato omicidio, prima di ottenere i domiciliari perchè incensurato.

Al termine del processo, la pubblica accusa aveva chiesto la condanna a 14 anni, mentre i giudici, accogliendo parzialmente la tesi della difesa, sostenuta dagli avvocati Franco Bartolone ed Elena Moro, hanno disposto la condanna a 9 anni e mezzo.