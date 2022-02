Il voto di scambio nell’inchiesta antimafia: Diventerà Bellissima si ritiene parte lesa per alcune condotte individuali

Uno dei capi d’accusa dell’operazione antimafia scattata stamattina nel comprensorio barcellonese coinvolge alcuni esponenti del gruppo Diventerà Bellissima, che secondo l’accusa avrebbero trovato l’accordo con uno degli esponenti della criminalità organizzata per ottenere consensi elettorali verso uno dei candidati in lista nella ultime elezioni comunali, in cambio di un posto di lavoro.

“Si esprime soddisfazione – scrive Giosuè Giardina, coordinatore provinciale di DiventeràBellissima Messina – per la operazione antimafia effettuata dai carabinieri a Messina. Riguardo alla ipotesi di scambio elettorale in favore di un candidato non eletto della lista DiventeràBellissima per le elezioni amministrative di Barcellona P.G., si precisa che il candidato non è indagato ed è stato selezionato rigorosamente secondo i criteri del movimento e secondo il protocollo varato dalla commissione antimafia, mentre l’indagato addetto alla segreteria di Barcellona ha cessato le mansioni sin dal 26 marzo 2021. Il Movimento si ritiene parte lesa per le condotte individuali che possano a questo arrecare qualunque pregiudizio”.