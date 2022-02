I commenti della politica dopo l’operazione antimafia a Barcellona: il Psi chiede l’intervento dell’Antimafia

Un infinito grazie alla DDA di Messina coordinata dal Procuratore Maurizio De Lucia e ai Carabinieri del Comando provinciale di Messina per l’operazione antimafia con la quale oggi hanno inferto un altro durissimo colpo alla mafia Barcellonese con l’esecuzione di 86 misure cautelari. Negli ultimi anni grazie all’incessante lavoro svolto la mia città torna finalmente a respirare aria di legalità e sono certo che continuando a far sentire la forte presenza dello Stato quella coltre, che ha da sempre offuscato le possibilità di rilancio della nostra provincia e di Barcellona Pozzo di Gotto, sparirà.

Il segretario del PSI Cosimo Recupero chiede una verifica della commissione parlamentare antimafia

Il Partito Socialista Italiano, sezione di Barcellona Pozzo di Gotto, a seguito degli arresti disposti stanotte dalla magistratura messinese ed eseguiti dai militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina, considerato che dalle intercettazioni risulterebbe un interessamento di alcuni esponenti di famiglie criminali del territorio barcellonese in favore di candidati alle scorse elezioni amministrative dell’ottobre 2020, si chiede se non sarebbe opportuno che, di tali vicende, si facesse carico anche la Commissione Parlamentare Nazionale Antimafia, tramite i propri poteri di accesso e di ispezione presso il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. Il PSI, nello stesso tempo, ringrazia gli inquirenti, magistrati e forze dell’ordine, che hanno condotto le indagini che hanno portato ai provvedimenti delle ultime ore.

Città Aperto lancia l’appello ai cittadini: “Partecipiamo alla vita pubblica portando avanti una mentalità sana ed onesta”

Oggi un brusco risveglio per la nostra città, che da tempo sembra avvinta da una coltre di sopore.

La recenti indagini scoperchiano nuove trame e nuove collusioni tra mafia e politica. Nuovi fatti e vecchi metodi capaci di ostacolare il vero e sano sviluppo del nostro tessuto civile ed economico. Un sincero ringraziamento va alle forze dell’ordine per il lavoro svolto, ci auguriamo che si possa presto fare piena luce sulle responsabilità, nella consapevolezza che l’azione repressiva non può essere sufficiente se non è accompagnata dai comportamenti e dalle azioni responsabili di tutti i cittadini e di tutte le istituzioni. Per questo facciamo appello alla maggioranza dei cittadini e delle cittadine: rendiamoci attivi, rendiamoci responsabili, partecipiamo in ogni contesto alla vita pubblica provando a portare avanti una mentalità sana ed onesta che riesca nel tempo a sconfiggere la mentalità corrosiva del “do ut des”, della violenza e della paura.