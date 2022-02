24liveBook, “Giallo siciliano a Castroreale” è l’ultimo romanzo della scrittrice Nuccia Isgrò

E’ stato pubblicato un nuovo libro scritto dell’autrice milazzese Nuccia Isgrò. E’ il romanzo “Giallo siciliano a Castroreale (le vedove investigatrici …in trasferta)” Infilaindiana edizioni, che vede protagoniste le cinque vedove residenti nel centro tirrenico, che non smettono mai di stupire per la caparbietà e la forza di volontà che dimostrano nel voler risolvere i casi in cui si imbattono.

Al vertice sempre Vittoria che, coadiuvata dalle amiche di una vita, questa volta troverà l’assassino di ben tre delitti. Accanto a lei, come angeli custodi, ritroviamo il capitano Binocchi e il brigadiere Maffei. Fa da cornice la splendida Castroreale recentemente eletta, nel corso della trasmissione “Alle falde del Kilimangiaro”, il secondo borgo più bello d’Italia.

Questo testo in bilico fra giallo e comico è anche un modo con il quale l’autrice rende omaggio a Castroreale, agli amici castrensi, ai colleghi, al personale scolastico e agli splendidi alunni che si sono avvicendati nel liceo delle Scienze Umane/IPSSS di Castroreale, dove ha insegnato per circa tredici anni. Anni intensi e bellissimi all’insegna del rispetto reciproco, dell’amicizia e dell’amore per la conoscenza.