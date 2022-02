Torregrotta, deteneva cocaina e marijuana in casa, arrestato pusher

Un ragazzo di Torregrotta è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Milazzo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato fermato nel corso di specifici servizi finalizzati al contrasto dello smercio di droga.

Dopo aver effettuato gli accertamenti sul suo conto e individuata l’abitazione in cui risiede, i Carabinieri hanno rinvenuto due involucri in cellophane di colore verde contenente polvere bianca, verosimilmente cocaina, poi quantificata in 19 e 23 grammi lordi, e un bilancino di precisione funzionante.

Inoltre, sempre all’interno della casa, è stato trovato un altro involucro con all’interno sostanza vegetale del tipo marijuana, per un peso di quasi 7 grammi.

Nei confronti dell’indagato, difeso dall’Avv. Giuseppe Ciminata, si celebrerà nella giornata di oggi il processo nelle forme del giudizio direttissimo presso il Tribunale di Messina.