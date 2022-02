Merì, firmata una convenzione a supporto dei pazienti oncologici residenti sul territorio comunale

Il Comune di Merì ha stipulato una convenzione con le associazioni di volontariato “Il pane quotidiano ODV” con sede a Barcellona Pozzo di Gotto e la “Salus C. D’Agostino” con sede presso il Reparto di Oncologia Medica dell’Ospedale San Vincenzo di Taormina.

L’accordo è stato siglato dal sindaco Filippo Bonansinga e dai rappresentanti pro tempore delle due realtà associative, avvocato Antonio Raimondo e la dottoressa Grazia Paino, e nella durata triennale, prevede una serie di azioni a sostegno e supporto dei pazienti oncologici che vivono sul territorio comunale.

Saranno offerti alcuni servizi, come il trasporto gratuito presso l’ospedale di Taormina per visite e cure oncologiche con mezzo di proprietà dell’associazione Salus c. D’Agostino, la donazione di parrucche e protesi per il seno, l’attività gratuita di disbrigo pratiche e l’organizzazione giornate di prevenzione.